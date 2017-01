POL-EL: Lingen - Betrunkener von Gleisen gezogen

Lingen (ots) - Am frühen Samstagmorgen ist es am Bahnhof in Lingen zu einer gefährlichen Aktion durch einen betrunkenen Mann gekommen. Gegen 3 Uhr kletterte ein 19-jähriger Mann aus Ibbenbüren in das Gleisbett. Zwei Passanten waren zufällig auf die Person aufmerksam geworden und sprachen sie an. Der Mann reagierte jedoch nicht. Als sich wenig später ein Zug näherte, zogen die beiden Zeugen den augenscheinlich volltrunkenen Mann von den Gleisen zurück auf den Bahnsteig. Der Zugverkehr rund um den Bahnhof wurde kurzzeitig stillgelegt. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den 19-jährigen mit zur Dienststelle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Warum der Heranwachsende auf die Gleise kletterte, ist bislang unklar. Ein Suizidversuch wird jedoch ausgeschlossen. Er wird sich nun in einem Verfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehres verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell