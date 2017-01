POL-EL: Papenburg - Betrunkener verursacht Unfall, zwei Verletzte

Papenburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen ist es auf der Gutshofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 32-jähriger, in Papenburg wohnender Rumäne, war gegen 2.30 Uhr mit seinem Opel Astra in Richtung stadtauswärts unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam in einem Vorgarten zum Stillstand. Der 32-jährige wurde nur leicht, sein 26-jähriger Beifahrer jedoch schwer verletzt. Der junge Mann aus der Republik Moldau wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Fahrer ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von gut 1,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell