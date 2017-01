POL-EL: Spelle - Überfall auf Blumenladen - Fluchtfahrrad gefunden

Das Foto zeigt das sichergestellte Fahrrad Bild-Infos Download

Am Mittwoch kam es gegen 16.45 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Blumengeschäft an der Venhauser Straße. Das bei der Flucht des Täters benutzte Damenfahrrad sowie die geraubte Geldkassette wurden durch die Polizei nun hinter einem Mehrparteienhaus am Westring unter einem Busch an einem Radverbindungsweg gefunden. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Täter das Fahrrad zuvor gestohlen hat. Es handelt sich um ein Damenfahrrad der Marke Gazelle. Auffallend an dem Rad ist ein schwarzer Metallkorb am Lenker und ein schwarzes Kabelschloss auf dem Gepäckträger. Das Bargeld aus der Kassette hatte der Täter entnommen. Wie bereits gemeldet, hatte ein unbekannter Täter am Mittwoch gegen 16.45 Uhr eine 61-jährige Inhaberin eines Blumenladens an der Venhauser Straße überfallen. Ein mit einem Schal und einer Kapuze maskierter Täter hatte den Blumenladen betreten und die Frau mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Das Opfer öffnete die Kasse und der Täter nahm das darin befindliche Bargeld und eine Geldkassette an sich und verstaute dieses in eine Umhängetasche. Danach flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung der Straße In den Gärten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter, an der sechs Streifenwagen beteiligt waren, verlief ergebnislos. Der Täter war etwa 14 bis 17 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er war schmächtig und mit einem dunklen Parka und einer dunklen Hose bekleidet und trug einen dunklen Schal. Zur Flucht nutzte er ein Damenfahrrad. Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades oder Hinweise auf den Täter geben können, oder die am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer (05977) 929210 in Verbindung zu setzen.

