POL-EL: Groß Berßen - Eisplatte zerstörte Autoscheibe

Groß Berßen (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 08.50 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau mit einem weißen VW Tiguan die Berßener Straße (Landesstraße 54) von Groß Berßen nach Sögel. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr in Höhe "Püttkesberge" kam ihr ein Sattelzug entgegen. Vom Dach des Aufliegers fiel eine Eisplatte direkt in die Frontscheibe des VW Tiguan, die total zerstört wurde. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sattelzugfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Sattelschlepper hatte ein weißes Führerhaus und an dem hellgrünen Auflieger befand sich eine Firmenaufschrift. Der Verursacher und mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93450 in Verbindung zu setzen.

