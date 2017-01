POL-EL: Nordhorn - Diebstahl aus Linienbus

Nordhorn (ots) - Am Donnerstagabend ist es am ZOB in Nordhorn zu einem Diebstahl aus einem Linienbus gekommen. Die 28-jährige Busfahrerin hatte ihr Fahrzeug gegen 18.50 Uhr an der Haltestelle vor den Toilettenanlagen abgestellt und war dort kurz ausgetreten. Als sie zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl einer Wechselgeldtasche, einer Lochzange für Fahrkarten und eines älteren Nokia-Mobiltelefons fest. Einen möglichen Täter konnte sie im Nahbereich nicht mehr erblicken. Der Gesamtschaden wird auf etwa 130 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

