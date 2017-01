POL-EL: Freren - Einbruch am Bauhof

Freren (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in das Bauhofgebäude an der Straße Zu den Hünensteinen eingedrungen. Nachdem es ihnen zunächst nicht gelungen war, die Hintereingangstür aufzubrechen, hatten sie bei einer Schlupftür eines Sektionaltores mehr Erfolg. Sie drangen in die Lagerhalle ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05902)9393117 bei der Polizei Freren zu melden.

