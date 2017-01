POL-EL: Aschendorf - Einbruch in Landkreis-Außenstelle

Aschendorf (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Außenstelle des Landkreises Emsland an der Großen Straße in Aschendorf eingedrungen. Wie sie genau in das Gebäude gelangen konnten, ist bislang unklar. Sie scheiterten anschließend bei dem Versuch, mehrere Bürotüren und einen Wandschrank aufzubrechen. Beute konnten sie keine machen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

