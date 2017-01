POL-EL: Emsbüren - Werkzeugcontainer aufgebrochen

Emsbüren (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch bei einem Einbruch an der Piliniusstraße zahlreiche Werkzeuge gestohlen. Hierfür brachen sie einen Container auf, der sich in einer im Bau befindlichen Montagehalle befand. Eine genaue Aufstellung der entwendeten Werkzeuge und die Gesamtschadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05977)929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

