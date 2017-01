POL-EL: Freren - Fahrerflucht

Freren (ots) - Bereits am Montagabend in der Zeit von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr kam es an der Lünsfelder Straße, auf dem Parkplatz des Feuerwehrhauses, zu einer Unfallflucht. Der Verursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen schwarzen VW Passat. Der Passat wurde am linken Kotflügel und an der Fahrertür beschädigt. Der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Freren unter der Telefonnummer (05902) 93130 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell