POL-EL: Nordhorn - Fahrerflucht

Nordhorn (ots) - Am Donnerstag in der Zeit von 15.20 Uhr bis 15.40 Uhr wurde ein in der Rathausstraße in der Nähe des Bürgeramtes in einer der Parkboxen abgestellter blauer Opel Corsa an der Beifahrerseite vom Tankdeckel bis zur Beifahrertür von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell