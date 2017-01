POL-EL: Uelsen - Fahrerflucht

Uelsen (ots) - Am Donnerstag in der Zeit von 09.55 Uhr bis 15.15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich größeren Fahrzeugs den Bookesch. Hierbei touchiert er eine Grundstückmauer, die erheblich beschädigt wurde. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verantwortliche Fahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell