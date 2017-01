POL-EL: Lingen - Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Das Foto zeigt das sichergestellte Fahrrad Bild-Infos Download

Lingen (ots) - Das Foto zeigt das sichergestellte Fahrrad

Am Mittwoch gegen 13.25 Uhr wurde ein 26 jähriger Kasache mit einem hochwertigen silber-schwarzen Herrenfahrrad der Marke Greens Coventry in der Frerener Straße angehalten und kontrolliert. Den kontrollierenden Polizeibeamten konnte er keinen Eigentumsnachweis vorlegen und machte zur Herkunft des etwa 500 Euro teuren Rades unglaubwürdige Angaben. Die Polizei sucht nun den Eigentümer dieses Rades. Der Eigentümer und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell