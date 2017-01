POL-EL: Twist - Fahrerflucht

Twist (ots) - Am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr kam es in der Straße "An der Apotheke" in Höhe der dortigen Arztpraxis zu einer Unfallflucht. Ein Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs stieß mit dem Pkw beim Ausparken aus einer vor der Praxis befindlichen Parklücke rückwärts gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen Kia. Zeuge des Vorfalls oder Personen, die ein Fahrzeug beobachtet habe, das zu dieser Zeit den dortigen Parkplatz verließ, werden gebeten, sich bei der Polizei in Twist unter der Telefonnummer (05936) 2326 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell