POL-EL: Gildehaus - Auto angefahren

Gildehaus (ots) - Der Verursacher eines Unfalls hat am Mittwoch Unfallflucht begangen. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr in der Dorfstraße ein dort auf dem Parkplatz einer Physiotherapie-Praxis abgestellter Renault Twingo von einem anderen Pkw angefahren. Das verursachende Fahrzeug dürfte ebenfalls zuvor auf dem Parkplatz gestanden haben. Es könnte sich dabei um einen blauen Kleinwagen gehandelt haben. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 9800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell