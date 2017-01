POL-EL: Aschendorf - Einbruch in Wohnhaus

Aschendorf (ots) - Zwischen Dienstag, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, haben unbekannte Täter an der Bokeler Straße einen Einbruch in ein Wohnhaus begangen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter an der Gebäuderückseite eine Tür aufgebrochen und waren in das Gebäude eingedrungen. Es wurden sämtliche Räume durchsucht und Schränke und Schubladen durchwühlt. Gestohlen wurde ein hochwertiges Messeraset. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell