POL-EL: Niederlangen - Einbruch in Firma

Niederlangen (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 06.30 Uhr, in Luddenfehn einen Einbruch in eine Firma begangen. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten verschiedene Arbeitsgeräte. Weiterhin wurde auch Büroräume durchsucht. Ob dort etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer (05932) 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell