POL-EL: Neuenhaus - Fahrerflucht

Neuenhaus (ots) - Am Mittwoch gegen 07.00 Uhr kam es auf der Veldhausener Straße zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Verkehrsunfall hat ein Fahrradfahrer in Höhe des Aldi-Marktes die Veldhausener Straße überquert. Dieses hat ein Autofahrer übersehen, der mit einem Fahrzeug von Veldhausen in Richtung Neuenhaus unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß des Fahrzeugs mit dem Radfahrer. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Fahrer des am Unfall beteiligten Pkw von der Unfallstelle entfernt. Bei dem Pkw soll es sich um einem schwarzen Combi gehandelt haben. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92000 zu melden.

