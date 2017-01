POL-EL: Dalum - Unfallflucht

Dalum (ots) - Am Mittwochmorgen befuhr gegen 07.30 Uhr ein 12-jähriges Mädchen mit einem Fahrrad den Fliederweg in Richtung Ölwerkstraße. Die Radfahrerin wurde von einem schwarzen Mercedes überholt, der keinen ausreichenden Seitenabstand einhielt. Der rechte Außenspiegel des Mercedes berührte den Fahrradlenker des Mädchens, das dadurch zu Fall kam und mit dem Hinterkopf auf die Fahrbahn aufschlug. Der Mercedesfahrer hielt nicht an, um sich um das verletzte Mädchen zu kümmern, sondern setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Geeste unter der Telefonnummer (05937) 8236 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell