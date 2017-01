POL-EL: Nordhorn - Fahrerflucht

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch in der Zeit von 10.15 Uhr bis 10.20 Uhr kam es an der Bentheimer Straße, auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank an der Zufahrt der Jahnstraße, zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines weißes Pkw, vermutlich ein Alfa Romeo, touchierte beim Rangieren auf dem Parkplatz einen dort geparkten Transporter der Marke Citroen, Typ Jumper, und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell