POL-EL: Papenburg - Radfahrerin verletzt

Papenburg (ots) - Am Donnerstag der letzten Woche gegen 13.45 Uhr kam es am Mittelkanal rechts zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 13-Jähriger befuhr mit einem Fahrrad den Radweg Mittelkanal rechts stadteinwärts. In Höhe Hausnummer 23 kam ihm auf einem E-Bike ein Mann entgegen. Der 13-Jährige musste diesem Fahrer ausweichen und kam dabei zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen zu, das Fahrrad wurde beschädigt. Der Fahrer des E-Bike setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

