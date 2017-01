POL-EL: Werlte - Fahrerflucht

Werlte (ots) - Am Montag gegen 13.50 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau mit einem roten Fiat Panda die Sögeler Straße (K 137) von Sögel nach Werlte. Auf der Straße kam ihr ein weißer Lkw entgegen. Vom Dach dieses Lkw fiel eine Eisplatte herunter und beschädigte den linken Außenspiegel vom Fiat Panda. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Verursacher und mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93450 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell