POL-EL: Nordhorn - Fahrerflucht

Nordhorn (ots) - Am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz am Ringcenter am Stadtring einen blauen Opel Corsa B beim Einparken in einer Parklücke. Der Verursacher stieß gegen die Front des Autos. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 in Verbindung zu setzen.

