POL-EL: Lathen - Drei Einbrüche in Mobilheime

Lathen (ots) - Unbekannte Täter haben auf dem Campingplatz am Lathener Marsch in der Marschstraße drei Mobilheime aufgebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei waren die Täter zwischen Montag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 15.00 Uhr, auf den an der Ems gelegenen Campingplatz gegangen und hatten bei drei Mobilheimen die Tür aufgebrochen. Sie durchsuchten die Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Aus einem der Mobilheime wurde ein Fernseher, eine Kaffeemaschine und ein Wasserkocher entwendet. Zeugen, insbesondere Bewohner der Mobilheime, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer (05933) 8847 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell