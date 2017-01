POL-EL: Emsbüren - Sekundenschlaf führt zu Unfall

Emsbüren (ots) - Am Dienstagmorgen ist es auf der A 30 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Zunächst war kurz hinter dem Kreuz Schüttorf, in Richtung Osnabrück, ein Lkw samt Tieflader liegengeblieben. Für die Bergung musste hier eine halbseitige Sperrung eingerichtet werden. Ein 43-jähriger Mann aus Nordhorn hatte den Absicherungsanhänger der Autobahnmeisterei Schüttorf übersehen und stieß mit seinem VW Bulli gegen diesen. Nach eigenen Angaben sei es aufgrund eines Sekundenschlafes zu dem Unfall gekommen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete die Beschlagnahme des Führerscheines des Verursachers an. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 30000 Euro beziffert. Die Richtungsfahrbahn Osnabrück war von 12 bis 14 Uhr für die Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke in Richtung Rheine kam es dabei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell