POL-EL: Meppen - Ausstellung Kunst in der Polizei im Polizeikommissariat

Die Fotos zeigen das Plakat und die Ausstellungseröffnung Bild-Infos Download

Die Ausstellung "Kunst in der Polizei" findet vom 16. Januar bis zum 14. Februar 2017 im Polizeikommissariat Meppen statt. Mehrere Polizeibeamte und Polizeibedienstete stellen dort in einer Ausstellung ihre Bilder aus. "Kunst in der Polizei" ist ein 1992 gegründeter Zusammenschluss von Beschäftigten der Polizei Niedersachsen, um ihnen die Plattform zu bieten, die in der Freizeit geschaffenen Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mittlerweile befinden sich 30 Beamte und Beschäftigte der Polizei in diesem Kreis, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Im Polizeikommissariat in Meppen sind im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss eine Vielzahl von Kunstwerken zu sehen. Die 59. Ausstellung von "Kunst in der Polizei" ist zu den normalen Bürozeiten der Dienststelle (Mo.-Do. von 08.00-16.00 Uhr und Fr. von 08.00-12.30 Uhr) für jeden Besucher kostenlos zu besichtigen. "Kunst in der Polizei" organisiert jedes Jahr etwa vier Ausstellungen, nicht nur in Niedersachsen. Die Ausstellungsorte sind weit gestreut: Zum Beispiel im Prager Polizeimuseum, im Bundesinnenministerium in Berlin, auf der EXPO 2000 in Hannover und in Wilhelmshaven, Hamburg, Magdeburg, Oldenburg und Osnabrück. Auch im Emsland hat es bereits in Lingen und in Meppen und in der Grafschaft Bentheim eine Ausstellung in Nordhorn gegeben.

