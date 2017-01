POL-EL: Papenburg - Unfallflucht

Papenburg (ots) - Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ist es am Hauptkanal rechts, in Höhe der Hausnummer 92, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein an der Straße geparktes Auto wurde dabei angefahren und beschädigt. Das Verursacherfahrzeug dürfte im Bereich des linken Rücklichtes beschädigt sein. Entsprechende Fahrzeugteile wurden am Unfallort aufgefunden. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter (04961)9260 entgegen.

