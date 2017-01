POL-EL: Lingen - Multivan beschädigt

Lingen (ots) - Am vergangenen Sonntag ist es an der Josef-Terstiege-Straße, im Bereich des Wendehammers, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde zwischen 11 und 13 Uhr ein grauer Multivan angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591-870 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell