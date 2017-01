POL-EL: Nordhorn - Citroen C1 beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch letzter Wochen ist es an der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 18.10 und 19.45 Uhr wurde dabei ein Citroen C1 angefahren und am linken Außenspiegel beschädigt. Der Citroen stand dabei am rechten Fahrbahnrand vor dem Textilgeschäft "Canda". Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921)3090 zu melden.

