POL-EL: Haselünne - Umgekippte Statue verletzt Restaurantgast

Haselünne (ots) - Bereits am 5. November letzten Jahres wurde ein Gast des griechischen Restaurants an der Hasestraße durch ein Missgeschick leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Mann hatte gegen 23.15 Uhr unabsichtlich eine Statue umgekippt. Das Opfer wurde dabei am Kopf getroffen. Der Verursacher wurde nach dem Vorfall gemeinsam mit seinen Bekannten durch ein Taxi nach Bawinkel gefahren. Der Mann und sonstige Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell