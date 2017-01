POL-EL: Heede - Brand in Küche

Heede (ots) - Am Montag gegen 10.00 Uhr wurde in einem Wohnhaus in der Dersumer Straße an einem Geschirrspüler ein Feuer festgestellt. Das Feuer war von der 48-jährigen Hausbewohnerin entdeckt worden. Das Feuer, dass offensichtlich aufgrund eines technischen Defekts einer elektrischen Zuleitung entstanden war, konnte rasch gelöscht werden. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Heede. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt und es entstand kein Gebäudeschaden.

