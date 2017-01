POL-EL: Spelle - Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Spelle (ots) - An der Schapener Straße haben bislang unbekannte Täter zwischen Freitag gegen 1300 Uhr und Montag gegen 11.00 Uhr versucht in zwei Büros einzubrechen. In einem Fall versuchten die Täter ein Fenster aufzuhebeln, bei dem zweiten Büro wollten sie eine Tür aufbrechen. Da beides nicht gelang, flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell