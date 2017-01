POL-EL: Lingen - Einbruch in Firmengebäude

Lingen (ots) - Zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montagmorgen gegen 06.55 Uhr haben unbekannte Täter in der Schillerstraße in eine Firma eingebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei drangen die Täter zunächst in eine Lagerhalle ein und dann in die Büroräume der Firma. Es wurden mehrere Fenster aufgebrochen. Die Räume wurden nach Diebesgut durchsucht. Die Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

