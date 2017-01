POL-EL: Lingen - Fahrerflucht

Lingen (ots) - Am Samstag zwischen 01.15 Uhr und 11.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen roten Alfa Romeo, der in einer Parklücke längs neben der Fahrbahn der Kolpingstraße geparkt war. Abschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.

