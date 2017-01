POL-EL: Meppen - Mazda angefahren und beschädigt

Meppen (ots) - Zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 11.00 Uhr, wurde ein an der Versener Straße abgestellter Mazda 3 an der Fahrertür angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell