POL-EL: Lingen - Alarmanlage vertreibt Täter

Lingen (ots) - In der Nacht zu Montag ist es an der Straße Am Hundesand zu einem Einbruch in eine dortige Firma gekommen. Bislang unbekannte Täter hatten gegen 1 Uhr zunächst ein Fenster zum Bürotrakt aufgebrochen und anschließend mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Vermutlich, weil sie bei der Tat die Alarmanlage des Gebäudes ausgelöst hatten, flüchteten sie vom Tatort. Beute konnten sie dabei offenbar keine machen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell