POL-EL: Haren - 85 Sachbeschädigungen durch Graffiti

Das Bild zeigt eines der geschädigten Geschäftshäuser. Bild-Infos Download

Haren (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag zahlreiche Gebäude in der Harener Innenstadt durch Farbschmierereien beschädigt. Bislang sind der Polizei 25 betroffene Gebäude mit 85 einzelnen Schmierereien bekannt. 23 Tatorte liegen alleine in der Langen Straße, die beiden weiteren in der Straße Papenwiese. Neben Geschäftshäusern sind Wohnhäuser, Arztpraxen, Stromverteilerkästen und Straßenschilder betroffen. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell