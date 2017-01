POL-EL: Haren - Unfall auf der Autobahn

Haren (ots) - Am späten Sonntagabend ist es auf der Autobahn 31 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 19-jährige Frau aus Großenkneten wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 23.15 Uhr gemeinsam mit der ebenfalls 19-jährigen Fahrerin des VW Polo in Richtung Norden unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, geriet das Fahrzeug in Höhe Haren ins Schleudern. Die junge Frau verlor die Kontrolle und das Auto stieß gegen die Mittelschutzplanke. Während die Beifahrerin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieb die Fahrerin unverletzt. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 4400 Euro beziffert.

