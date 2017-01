POL-EL: Rühlermoor - Schutzplanke beschädigt

Rühlermoor (ots) - Am Sonntag gegen 02.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem Opel die Landesstraße 47 in Richtung Twist. In Höhe Rühlermoor kam er mit dem Auto auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen die dortige Schutzplanke, die auf eine Länge von etwa 50 Metern verbogen wurde. Obwohl an der Schutzplanke und am Pkw im Frontbereich erheblicher Schaden entstanden war, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 in Verbindung zu setzen.

