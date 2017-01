POL-EL: Nordhorn - Brand in der Hauptstraße

Nordhorn (ots) - Dank der raschen Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Nordhorn konnte am Freitag ein Feuer in einem Gebäude in der Hauptstraße sich nicht weiter ausbreiten und noch größeren Schaden anrichten. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war in einem Lagerraum oberhalb des Geschäftes Nanu Nana gegen 17.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Vermutlich aufgrund einer eingeschalteten Herdplatte waren in dem Raum gelagerte Kartons in Brand geraten. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die sich in die Geschäftsräume und den angrenzenden Hausflur ausbreiteten. Ein älteres Ehepaar wurde vorsorglich aus der Wohnung evakuiert. Von der Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 50000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell