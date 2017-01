POL-EL: Geeste - Fahrerflucht

Geeste (ots) - Am Freitag gegen 07.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrer mit einem weißen VW Polo im Ortsteil Osterbrock die Klosterholter Straße von der B213 kommend in Richtung B 70/ Schleuse Varloh. Die Fahrbahn war schneebedeckt und nur zum Teil frei gefahren. In Höhe der Elbergstraße kam dem Polo ein unbekannter Fahrer mit einem Pkw entgegen und fuhr zum Teil auf der Fahrbahnseite des Polo. Um einen Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug zu vermeiden, fuhr der Polo-Fahrer nach rechts, kam auf Grund schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der andere Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern . Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell