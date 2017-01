POL-EL: Aschendorf - Einbrüche in Wohnhäuser

Aschendorf (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag zwischen 00.00 Uhr und 04.00 Uhr in der Emdener Straße einen Einbruch in ein Wohnhaus begangen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter ein Küchenfenster aufgebrochen und waren eingestiegen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Weiterhin wurde zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitagmorgen, 06.50 Uhr, in der Bokeler Straße bei einem Wohnhaus ein Fenster eingeschlagen und das Gebäude nach Wertgegenständen durchsucht und Schränke und Schubladen durchwühlt. Im Haus hatten die Täter zusätzlich drei verschlossene Türen aufgebrochen. Entwendet wurde vorgefundenes Bargeld und eine Briefmarkensammlung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell