POL-EL: Emsland/ Grafschaft Bentheim - 17 Unfälle durch Schneeglätte

Emsland/ Grafschaft Bentheim (ots) - In der Nacht zum Freitag und am Freitagvormittag ereigneten sich im Emsland und der Grafschaft Bentheim insgesamt 17 Verkehrsunfälle aufgrund von Straßengälte durch Schnee. Sechs Personen wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Schwerere Verletzungen waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Es entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Eine Vielzahl von den Unfällen ereigneten sich auf den Autobahnen A 30 und A 31. Dort waren mehrere Autofahrer und Fahrer von Sattelzugmaschinen auf den schneeglatten Fahrbahnen ins Schleudern gekommen und gegen die Schutzplanken gerutscht. Zum Nachmittag beruhigte sich die Lage und es kam nur noch vereinzelt zu Unfällen durch Schneeglätte. Die Polizei warnt weiterhin vor glatten Straßen. "Passen Sie ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßenverhältnissen an und bei Schneeglätte den Fuß vom Gas und langsam und besonnen fahren", rät die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell