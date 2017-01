POL-EL: Kluse - Dachrinne beschädigt

Kluse (ots) - Am Donnerstag um 07.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Ackerschlepper im Ortsteil Steinbild die Marktstraße in Fahrtrichtung Kirchstraße. Beim Befahren der Marktstraße beschädigte der Fahrer mit seinem Fahrzeug die Dachrinne, sowie einige Dachpfannen eines Hauses in der Kirchstraße. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell