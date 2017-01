POL-EL: Emlichheim - Schild beschädigt

Emlichheim (ots) - Zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 18.00 Uhr, wurde in der Straße Hinter der Bahn zwei Werbeschilder mit dem Aufdruck "Landhaus zu verkaufen" beschädigt. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92000 in Verbindung zu setzen.

