POL-EL: Schüttorf - Auto angefahren

Schüttorf (ots) - Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr wurde in der Föhnstraße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer Renault Clio angefahren. Der Fahrer des verursachenden Autos befuhr die Föhnstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Nordhorner Straße. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 9800 in Verbindung zu setzen.

