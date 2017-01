POL-EL: Lathen - Einbruch in Baumarkt

Lathen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag ist es an der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in den dortigen Baumarkt gekommen. Die bislang unbekannten Täter sind vermutlich über das Dach in das Gebäude eingedrungen und haben gezielt Grillzubehör gestohlen. Neben zwölf i-Grillthermometern der Marke Weber entwendeten sie mehrere Abdeckhauben, Drehspieße sowie Pfeffer- und Salzmühlen im Gesamtwert von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

