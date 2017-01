POL-EL: Nordhorn - Einbrecher gestört

Nordhorn (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend versucht, in ein Einfamilienhaus an der Pestalozzistraße einzudringen. Gegen 18.30 Uhr hatte er sich Zugang zum rückwärtigen Gartenbereich verschafft und versuchte von dort aus ein Wohnzimmerfenster aufzubrechen. Eine auf dem Sofa schlafende 83-jährige Bewohnerin wurde durch die Einbruchsgeräusche geweckt. Der Täter ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Beute konnte er keine machen, richtete aber einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

