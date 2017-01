POL-EL: Nordhorn - Schmuck gestohlen

Nordhorn (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Berglandstraße eingedrungen. Sie brachen zwischen 11 und 18.45 Uhr ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuten sie Schmuck und Uhren im Gesamtwert mehrerer tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

