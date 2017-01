POL-EL: Werlte - Einbruch in Einfamilienhaus

Werlte (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Auf dem Hehm einzudringen. Sie brachen zwischen 16 und 19.50 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Vermutlich wurden sie durch heimkehrende Bewohner gestört und ergriffen die Flucht. Ob sie Beute machen konnten, ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05952)93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

