POL-EL: Nordhorn - Gartenzaun beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Donnerstag zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr kam es in der Kopernikusstraße zu einer Unfallflucht. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei kam vermutlich ein weißer Lkw beim Rückwärtsfahren gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

